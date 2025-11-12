Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, lapkričio 12 d. apie 9 val. 24 min. gautas pranešimas, kad Lentvaryje, Kranto g., gyvenamajame name nugriaudėjo sprogimas ir kilo gairas.
Į įvykio vietą pasiųstos gausios ugniagesių pajėgos, greitosios pagalbos medikai.
Pirminiais duomenimis, name sprogo dujų balionas. Per incidentą nukentėjo mažiausiai vienas žmogus. Pranešama, kad sąmonės jis nebuvo praradęs.
Atvykus ugniagesiams, degė dviejų aukštų mūrinis namas.
Gaisro gesinimui pasitelktos keturios autocisternos.
sprogimasdujų balionasLentvaris
