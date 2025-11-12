Lietuvos dienaNelaimės

Trakų r. ugniagesiai sukelti ant kojų: gyvenamajame name Lentvaryje sprogo dujų balionas Nukentėjo žmogus

2025 m. lapkričio 12 d. 10:02
Lrytas.lt
Gausios Trakų rajono ugniagesių pajėgos trečiadienį išskubėjo gesinti gaisro, kilusio gyvenamajame name po to, kai čia sprogo dujų balionas.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, lapkričio 12 d. apie 9 val. 24 min. gautas pranešimas, kad Lentvaryje, Kranto g., gyvenamajame name nugriaudėjo sprogimas ir kilo gairas.
Į įvykio vietą pasiųstos gausios ugniagesių pajėgos, greitosios pagalbos medikai.
Pirminiais duomenimis, name sprogo dujų balionas. Per incidentą nukentėjo mažiausiai vienas žmogus. Pranešama, kad sąmonės jis nebuvo praradęs.
Atvykus ugniagesiams, degė dviejų aukštų mūrinis namas.
Gaisro gesinimui pasitelktos keturios autocisternos.
sprogimasdujų balionasLentvaris
