Šiurpus radinys daugiabučio laiptinėje Vilniuje – kūnas buvo jau sustingęs, mirusiojo tapatybė nežinoma

Lapkričio 13 d. apie 12 val. 59 min. Vilniaus policijai paskambinę greitosios pagalbos medikai pranešė, kad vieno daugiabučio namo stoties rajone laiptinėje rastas miręs vyras. Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūno nėra.
Atvykusius pareigus medikai nuvedė į namo laiptinę, kur tarp antro ir trečio aukštų namo laiptinėje buvo rastas ant žemės sėdintis vyras. Jo kūnas jau buvo šaltas ir sustingęs.
Medikai sakė, kad atvykę vyriškiui jie padėti nebegalėjo, jis buvo miręs jau senokai.
Vyriškio tapatybė kol kas nenustatyta, jam galėjo būti apie 40 metų.
Smurto žymių ant kūno nerasta, todėl nusikaltimas kol kas neįtariamas. Bet mirties priežastis – nežinoma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.