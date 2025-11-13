Vilnietė tarnyboms pranešė apie rastą lavoną – atvykus pareigūnams, šis atgijo

Lapkričio 13 d. apie 5 val. 55 min. pagalbos telefonu paskambinusi moteris sakė, kad T.Ševčenkos g. vedžiodama šunį rado mirusio žmogaus kūna. Moteris sakė, kad kūnas pamėlęs, žmogus guli ant nugaros.
Į įvykio vietą iš karto nuskubėjo policijos patruliai ir greitosios pagalbos medikai.
Atvykus į nurodytą vietą, pareigūnus ir medikus pasitiko pranešėja, o netoliese sėdėjo sunkiai aplinkoje besiorientuojantis vyras. paaiškėjo, kad tai tas pats žmogus, apie kurį moteris pranešė.
Medikai vyriškiui suleido vaistų ir jis atsigavo, pradėjo šnekėti. Vyras prisistatė, kaip 1986 m. gimęs vilnietis.
Nustačius vyriškio tapatybę, medikai patikrino savo įrašus ir pareigūnus informavo, kad į pagalbą jam yra nuolat važiuojama kas keturias dienas. Vyras perdozuoja narkotikų, medikai jį gaivina.
Pagalba vyriškiui buvo suteikta ir šį kartą.
