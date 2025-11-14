Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus policija prašo skubios pagalbos: jau kelios dienos niekas negali surasti dingusios senolės

2025 m. lapkričio 14 d. 14:45
Lrytas.lt
Vilniaus policija kreipiasi į visuomenę ir prašo skubios pagalbos ieškant dingusios senolės. Moteris dingo prieš kelias dienas Vilniaus rajone išėjusi paivaikščioti.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip rašoma Vilniaus apskrities VPK pranešime, Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios Marijos Tomilinos (gimusi 1944 m.).
Šių metų lapkričio 11 d. apie 10 val. aštuoniasdešimt vienerių metų amžiaus senolė išėjo iš savo namų, Vilniaus r., Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių kaime, ir iki šiol negrįžo.
Dingusios senolės požymiai: apie 160 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, žilų plaukų. Išeidama vilkėjo žalią (chaki) striukę, su savimi turėjo raudonas vaikščiojimo lazdas. Moteris prastai orientuojasi aplinkoje.
Gyventojus, mačiusius šią senolę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Katriną Orlovskają, tel. +370 700 57 673, mob. +370 672 01 783, el. paštu katrina.orlovskaja@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
paieškasenolėVilniaus rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.