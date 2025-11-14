Vilniaus policija prašo skubios pagalbos: jau kelios dienos niekas negali surasti dingusios senolės

Kaip rašoma Vilniaus apskrities VPK pranešime, Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios Marijos Tomilinos (gimusi 1944 m.).
Šių metų lapkričio 11 d. apie 10 val. aštuoniasdešimt vienerių metų amžiaus senolė išėjo iš savo namų, Vilniaus r., Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių kaime, ir iki šiol negrįžo.
Dingusios senolės požymiai: apie 160 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, žilų plaukų. Išeidama vilkėjo žalią (chaki) striukę, su savimi turėjo raudonas vaikščiojimo lazdas. Moteris prastai orientuojasi aplinkoje.
Gyventojus, mačiusius šią senolę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Katriną Orlovskają, tel. +370 700 57 673, mob. +370 672 01 783, el. paštu katrina.orlovskaja@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
paieškasenolėVilniaus rajonas
