Vilniuje – BMW ir vilkiko susidūrimas: šoko ištiktai moteriai prireikė medikų pagalbos

2025 m. lapkričio 14 d. 14:11
Lrytas.lt
Penktadienį prieš pat vidurdienį Vilniuje, Žirnių gatvėje susidūrė vilkikas ir automobilis BMW.
Apie eismo įvykį važiuojant nuo Liepkalnio sankryžos link prekybos centro IKEA pagalbos tarnyboms buvo pranešta 12 val. 53 min.
Vienas pranešėjas nurodė, kad automobilio BMW vairutojas prarado sąmonę, kitas – kad moteris yra ištikta šoko.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti policijos, greitosios pagalbos ir ugniagesių ekipažai.
Pastarųjų pagalbos neprireikė – prispaustų žmonių nebuvo. Per avariją nukentėjusi moteris buvo perduota medikams.
Eismo įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
Dėl avarijos šioje gatvės atkarpoje ėmėm formuotis spūstys.
