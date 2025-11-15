Lietuvos dienaNelaimės

Avarija Molėtų r.: susidūrė 3 automobiliai, nukentėjo senolė

2025 m. lapkričio 15 d. 11:49
Viena senyva moteris nukentėjo penktadienio vakarą Molėtų rajone susidūrus trims lengviesiems automobiliams.
Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, lapkričio 14 d. apie 18 val. 18 min., kelyje Raudondvaris – Giedraičiai – Molėtai ties 47 km, susidūrė trys lengvieji automobiliai.
Pirminais duomenimis, į Giedraičių miestelio pusę važiavo automobilis „Škoda Octavia“, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1974 m.). Kartu su juo priekyje keleivio pusėje važiavo moteris (gimusi 1935 m.).
Į minėtą automobilį atsitrenkė į priešpriešinę eismo juostą išsukęs Molėtų miesto link važiavęs automobilis BMW vairuojamas blaivaus vyro (gim. 2003 m.).
Automobilis „Škoda Octavia“ nuo smūgio, sukdamasis atsitrenkė į kitą priešpriešinėje eismo juostoje (Molėtų miesto kryptimi) važiavusį automobilį „Volvo V70“ vairuojamą blaivios moters (gimusi 2004 m.).
Automobilio „Škoda Octavia“ keleivę (gimusi 1935 m.) dėl sužalojimų greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
