Didžiulis gaisras Kybartuose nusiaubė garažų masyvą – dalį turto spėta išgelbėti

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, lapkričio 15 d. apie 0 val. 07 min. Vilkaviškio r. ugniagesiai buvo iškviestį į Kybartus, garažų masyvą greta Eitkūnų g. Buvo pranešta, kad garažai dega atvira liepsna.
Ugniagesiams atvykus nurodytu adresu, garažų masyvų teritorijoje atvira liepsna degė sublokuoti garažai - dvylika garažų buvo sublokuota į vieną mūrinį, šiferiu dengtą pastatą.
Apie 0 val. 15 min. paskelbtas aukštesnis pavojaus lygis, į gaisravietę išsiųstos papildomos pajėgos.
Pasak ugniagesių, atvira liepsna degė trys garažai, dar devynių garažų stogai buvo pagauti liepsnos.
Per incidentą žmonės nenukentėjo, bet išdegė du garažai su viduje buvusiais ūkio ir namų apyvokos daiktais, aprūko keturi garažai, nudegė devynių garažų stogai.
Diskiniais pjūklais garažai buvo atrakinti, išgelbėti keturi automobiliai, motoblokas, garažo įrankiai, žoliapjovė ir kita sodo technika bei namų apyvokos daiktai.
Įvykis tiriamas.