Mirtina kaktomuša Vilkaviškio r.: žuvo senolis, kitą vairuotoją vadavo ugniagesiai

Kaip Lrytas sužinojo Marijampolės apskrities VPK, pranešimas apie avariją Vilkaviškio r. lapkričio 15 d. gautas kelios minutės po 13 val. Buvo pranešta, kad kelio Kalvarija – Vištytis 29 km susidūrė du automobiliai, gali būti prispaustų ir sužeistų žmonių.
Į įvykio vietą Vištyčio Lauko I kaime iš karto buvo nusiųstos visos rajono operatyvinės tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai.
Paaiškėjo, kad kaktomuša susidūrė automobilis „Audi“, vairuojamas 29 metų vyro, ir automobilis „Nissan“, kurį vairavo 85 metų vyras.
Pirminiais duomenimis, automobilis „Audi A4“, vairuojamas 1996 m. gimusio vyro, važiuodamas nuo Kalvarijos, lenkė automobilį „Audi A6“, vairuojamąkito vyro (gim. 1994 m.). Lenkimo metu į prišpriešinio eismo juostą išvažiavęs „Audi A4“ susidūrė su priešais važiuojančiu „Nissan“, kurį vairavo 1940 m.gimęs vyras.
Per avarija žuvo automobilio „Nissan“ vairuotojas, tuo tarpu „Audi“ vairuotojas buvo sužeistas ir išvežtas į Marijampolės ligoninę.
Pirminiais duomenimis, daugiau žmonių automobiliuose nebuvo.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykę ugniagesiai panaudojo specialią gelbėjimo įrangą ir iš sumaitoto automobilio išvadavę vairuotoją, perdavė jį greitosios pagalbos medikams.
„Kitam vairuotojui buvo konstatuota mirtis“, – sakė ugniagesiai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
kaktomušažuvo žmogusVilkaviškio rajonas
Rodyti daugiau žymių