Greta Švenčionių apsivertė automobilis, medikų pagalbos prireikė dviem žmonėms

2025 m. lapkričio 16 d. 17:12
Dviem žmonėms prireikė medikų pagalbos Švenčionių rajone apsivertus lengvajam automobiliui. Per avariją buvo kliudyta dar viena mašina.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, lapkričio 16 d. apie 14 val. 46 min. policijai buvo pranešta, kad visai greta Švenčionių, Modžiūnų kaime (Cirkliškio seniūnija), važiuojant Vilniaus link, apsivertė automobilis, gali būti prispaustas žmogus.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad per avariją buvo apgadinta dar viena mašina. 
Policija Lrytas informavo, kad apsivertusio automobilio vairuotojas išvežtas į ligoninę.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus gelbėtojams prispaustų žmonių automobilyje „Audi Q5“ nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
Automobilio vairuotojas išvežtas į ligoninę, dar viena moteris įvykio medikams perduota medikams. Tuo tarpu automobilio akumuliatorių dar iki atvykstant gelbėtojams atjungė pravažiuojantys vairuotojai.
Socialinio tinklo „facebook“ vartotojai pranešė, kad dėl šios avarijos kuriam laikui buvo uždaryta kelio Švenčionys - Vilnius atkarpa ties avarijos vieta (apie 1 km nuo Švenčionių pavažiavus Vilniaus link).
Įvykis tiriamas.
