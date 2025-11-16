Lietuvos dienaNelaimės

Iš pat ankstyvo ryto Kauno daugiabutyje prisvilęs puodas ant kojų sukėlė ugniagesius

2025 m. lapkričio 16 d. 10:36
Kaunio ugniagesiai ankstyvą sekmadienio rytą buvo sukelti ant kojų ir skubėjo gesinti gaisro, kurio nebuvo. Paaiškėjo, kad daugiabutyje prisvilo puodas.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, lapkričio 16 d. apie 7 val. 10 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Tilžės g.
Moteris pranešė, kad ji atidarė duris ir jai į vidų pradėjo plūsti dūmai. Ugnies moteris sakė nematanti, iš kur plūsta dūmai – nesupranta.
Pasak ugniagesių, incidentas įvyko trijų aukštų name. Gelbėtojams atvykus, laiptinėje buvo jaučiamas dūmų kvapas.
Netrukus viename iš butų rastas prisvilęs maistas, puodas nuo viryklės buvo nukeltas dar iki ugniagesių atvykimo.
Gelbėtojai išvėdino patalpas.
