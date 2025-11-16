Kauno ligoninėje atsidūrė smalkėmis apsinuodiję vyras ir vaikas

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, lapkričio 15 d. apie 22 val. 46 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į J.Pabrėžos g. Buvo pranešta, kad vaikas ir vyras apsinuodijo smalkėmis.
Pasak ugniagesių, greitosios pagalbos medikai informavo, kad vyksta į nelaimės vietą. Medikai prašė gelbėtojų pagalbos, nes gali būti nesaugu.
Atvykę ugniagesiai dujų analizatoriumi išmatavo oro kokybę patalpose ir patvirtino, kad fiksuojamas padidėjęs anglies monoksido kiekis, bet leistinos normos neviršytos.
Ugniagesiai patalpas išvėdino, o medikai abu nukentėjėlius išvežė į ligoninę.
Anglies monoksidas, kurio cheminė formulė yra CO, yra bespalvės, bekvapės, beskonės, degios, paprastai lengvesnės už orą ir labai toksiškos dujos. Šnekamojoje kalboje jos vadinamos smalkėmis.
Ugniagesiai smalkes vadina nematomu, bet klastingu priešu. Kaip jau ne kartą skelbė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, smalkėmis dažnai apsinuodijama, kai krosnyje dega malkos ir nėra geros ventiliacijos, per anksti uždarius dūmtraukio sklendę. Gyventojai, įsirengę naują vandens ar patalpų šildymo dujinį katilą, neretai net nepagalvoja apie smalkių grėsmę.
Apsinuodijus smalkėmis pykina, svaigsta galva, trūksta oro, padažnėja kvėpavimas, jaučiamas ūžimas ausyse, gali sutrikti koordinacija ir kt.
Smalkėmis apsinuodijusį žmogų reikia kuo skubiau išvesti į gryną orą.
Apsinuodijimo smalkėmis galima išvengti, jei namuose bus sumontuotas anglies monoksido detektorius. Jis yra tvirtinamas prie sienos toje patalpoje, kurioje yra šildymo prietaisai.
„Išgirdę smalkių detektoriaus pavojaus signalą, niekada nemanykite, kad jis ėmė veikti per klaidą. Nedelsdami išeikite iš pastato, net jeigu neturite jokių apsinuodijimo smalkėmis požymių. Skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112“, – pataria ugniagesiai.
