Lietuvos dienaNelaimės

Beteisio vyro vairuojamas BMW Šakių rajone nulėkė nuo kelio – sužaloti du žmonės

2025 m. lapkričio 17 d. 10:48
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare Šakių rajone nuo kelio nulėkė beteisio vyro vairuojamas BMW.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie eismo įvykį kelyje Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas policijai buvo pranešt 19 val. 19 min.
Paaiškėjo, kad teisės vairuoti neturinčio vyro (gim. 2001 m.) vairuojamas automobilis „BMW“, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir nuvažiavo nuo kelio.
Per eismo įvykį sužalotas „BMW“ vairuotojas buvo pristatytas į Šakių ligoninės Priėmimo skyrių.
Sužalotas BMW keleivis (gim. 2004 m.) buvo išvežtas į Kauno klinikinę ligoninę.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Šakių rajonaseismo įvykisLigoninė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.