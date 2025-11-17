Beteisio vyro vairuojamas BMW Šakių rajone nulėkė nuo kelio – sužaloti du žmonės

Apie eismo įvykį kelyje Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas policijai buvo pranešt 19 val. 19 min.
Paaiškėjo, kad teisės vairuoti neturinčio vyro (gim. 2001 m.) vairuojamas automobilis „BMW“, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir nuvažiavo nuo kelio.
Per eismo įvykį sužalotas „BMW“ vairuotojas buvo pristatytas į Šakių ligoninės Priėmimo skyrių.
Sužalotas BMW keleivis (gim. 2004 m.) buvo išvežtas į Kauno klinikinę ligoninę.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Šakių rajonaseismo įvykisLigoninė
