Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Lietuvos diena
Nelaimės
2025 m. lapkričio 17 d. 09:59
Į Lietuvą patekę migrantai papuolė į gamtos spąstus: vienam kelionė baigėsi mirtimi
2025 m. lapkričio 17 d. 09:59
Lrytas Premium nariams
Į Lietuvą besibraunančius nelegalius migrantus tenka ne tiktai gaudyti, bet ir gelbėti, kai jie pasiklysta, o kelią pastoja neišbrendamas purvynas. Vienam įsibrovėliui toks nuotykis baigėsi mirtimi.
Daugiau nuotraukų (10)
nelegalūs migrantai
Migrantai iš Baltarusijos
Lietuvos ir Baltarusijos pasienis
Rodyti daugiau žymių