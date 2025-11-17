Lietuvos dienaNelaimės

Kupiškio rajone per gaisrą ūkiniame pastate sudegė grūdai, šiaudai, žąsys

2025 m. lapkričio 17 d. 10:52
Kupiškio rajone šeštadienio naktį kilus gaisrui ūkiniame pastate, sudegė joje buvę grūdai, šiaudai, žąsys, pranešė ugniagesiai.
Daugiau nuotraukų (1)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 3.35 val. pranešta, kad Noriūnų seniūnijoje, Mutkūnų kaime, dega ūkinis pastatas.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė medinių ūkinių pastatų kompleksas.
Gaisro metu sudegė 3 tonos grūdų, 60 šieno, šiaudų rulonų, žąsys. Taip pat sudegė pastato stogas, dalyje jo įgriuvo perdanga.
Išsaugoti du gyvenamieji namai, išgelbėti du šunys, 24 vištos ir lengvasis automobilis „Renault Scenic“. Iš pastato išnešti trys dujų balionai.
Gaisras užgesintas sekmadienio rytą, 9.45 val.
Kupiškio rajonasugniagesiaiGaisras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.