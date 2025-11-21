Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje po susidūrimo su „Audi“ apvirto greitosios automobilis – į ligoninę vežtas sunkus ligonis mirė

2025 m. lapkričio 21 d. 22:06
Vienas žmogus žuvo ir vienas buvo sužalotas penktadienio vakarą judrioje Vilniaus sankryžoje susidūrus lengvajam automobiliui „Audi“ ir ligonį į ligoninę vežusiam greitosios pagalbos automobiliui. Po susidūrimo medikų automobilis apvirto.
Avarija lapkričio 21 d. apie 21 val. 06 min. įvyko Geležinio Vilko g. ir Mokslininkų g. sankirtoje. Čia infarktą patyrusį vyrą į ligoninę vežęs greitosios pagalbos automobilis susidūrė su moters vairuojamu „Audi“.
Avarija įvyko visai greta Santariškių ligoninės.
Po smūgio greitosios pagalbos automobilis apvirto ant šono, buvo nulaužti kelio ženklai, sankryžoje išsijungė šviesoforai.
Į avarijos vietą atskubėjo visos sostinės operatyvinės tarnybos - policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Pasak ugniagesių, žmonės prispausti nebuvo, todėl vaduoti nieko nereikėjo.
Tuo tarpu atskubėję greitosios pagalbos medikai į ligoninę iš avarijos vietos išvežė GMP automobiliu važiavusią medikę ir vežtą ligonį.
Po vidurnakčio Policijos departamentas pranešė, kad dėl eismo įvykio metu patirtų traumų ligoninėje mirė apvirtusiame greitosios pagalbos automobilyje vežtas ligonis.
Eismas judrioje sankryžoje buvo dalinai paralyžiuotas, jį kurį laiką laiką reguliavo policijos pareigūnai.
Įvykis tiriamas.
