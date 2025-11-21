Kauno rajone degė sunkvežimis su grūdų kroviniu

Kaip Lrytas sužinojo Priešgasirinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie degantį sunkvežimį lapkričio 21 d. gautas apie 13 val. 17 min. Buvo pranešta, kad Kauno r., Dasiūnų kaime (Babtų seniūnija), Labunavos g. atvira liepsna dega sunkvežimis.
Ugniagesiai gaisro gesinimui pasitelkė tris autocisternas.
Gelbėtojams atvykus, sunkvežimio kabina degė atvira liepsna.
Apie 13 val. 47 min. gaisras lokalizuotas ir apie 13 val. 53 min. pilnai užgesintas.
Pranešimų apie nukentėjusius žmones negauta.
Pasak liudininkų, sunkvežimis gabeno grūdų krovinį.
Įvykis tiriamas.
Gaisrassunkvežimisugniagesiai
