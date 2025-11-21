Lietuvos dienaNelaimės

Kauno rajone degė sunkvežimis su grūdų kroviniu

2025 m. lapkričio 21 d. 14:01
Lrytas.lt
Kauno rajono užsiliepsnojo sunkvežimis, vežęs grūdų krovinį. Ugniagesiams atvykus, sunkvežimio kabina degė atvira liepsna.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Priešgasirinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie degantį sunkvežimį lapkričio 21 d. gautas apie 13 val. 17 min. Buvo pranešta, kad Kauno r., Dasiūnų kaime (Babtų seniūnija), Labunavos g. atvira liepsna dega sunkvežimis.
Ugniagesiai gaisro gesinimui pasitelkė tris autocisternas.
Gelbėtojams atvykus, sunkvežimio kabina degė atvira liepsna.
Apie 13 val. 47 min. gaisras lokalizuotas ir apie 13 val. 53 min. pilnai užgesintas.
Pranešimų apie nukentėjusius žmones negauta.
Pasak liudininkų, sunkvežimis gabeno grūdų krovinį.
Įvykis tiriamas.
