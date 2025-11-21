Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje mįslingai pradingo ukrainietis, policija prašo skubios pagalbos

2025 m. lapkričio 21 d.
Vilniaus apskrities VPK
Vilniaus policija kreipiasi į visuomenę ir prašo skubios pagalbos ieškant sostinėje pradingusio Ukrainos piliečio.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai tikslina Ukrainos piliečio Kyrylo Furzikov (gim. 1992 m.) dingimo aplinkybes. Nustatyta, kad šių metų spalio 4 d. užsienietis buvo apvogtas Vilniaus stoties rajone. Nuo minėtos dienos jo buvimo vieta nėra žinoma, su juo iki šiol nepavyksta susisiekti, o jo mobiliojo ryšio telefonas išjungtas.
Kyrylo Furzikov požymiai: apie 185 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių ilgų garbanotų plaukų, tamsiai rudų akių. Kaip buvo apsirengęs, nėra žinoma.
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriumi tel. (0 5) 271 60 07, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Pavelu Novoslavski, tel. +370 675 96 485, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
