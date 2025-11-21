Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje specialiosios tarnybos skubėjo į Minties gatvę – bute rasta pasiligojusi moteris

2025 m. lapkričio 21 d. 13:34
Lrytas.lt
Penktadienį ugniagesių, greitosios pagalbos ir policijos pareigūnų ekipažai skubėjo į Minties gatvę.
11 val. 45 min. buvo gautas pranešimas, kad pagalbos gali prireikti šios gatvės daugiabučiame name gyvenančiai moteriai.
Į pagalbos tarnybas kreipėsi šiuo metu ligoninėje besigydantis vilnietis, kuris sakė jau tris dienas negalįs susisiekti su savo motina. Pasak pranešėjo. motinos sveikata taip pat yra prasta.
Į nurodytą vietą atvykusių ugniagesių pagalbos neprireikė. Buto durys nebuvo užrakintos.
Į butą užėję greitosios medikai rado ant grindų gulinčią moterį, kurią greitai nuvežė į ligoninę.
ugniagesiaiGreitoji pagalbaPolicija
