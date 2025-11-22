Nemenka avarija sostinėje: vengdamas susidūrimo, BMW X6 vairuotojas rėžėsi į kitus automobilius

Liudininkai pranešė, jog buvo sudaužyti 5 automobiliai.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas naujienų portalą Lrytas informavo, jog avarija įvyko Taikos gatvėje, prie 12 numeriu pažymėto daugiabučio.
Pasak BMW X6 vairuotojo, mėgindamas išvengti susidūrimo su staiga atvažiuojančiu „Volkswagen“, jis buvo priverstas sukti vairą į šoną.
Išvengęs susidūrimo su viena kliūtimi, vairuotojas daugiabučių kvartale trenkėsi važiuojantį „Mercedes“ ir aikštelėje stovėjusį „Toyota“.
Policijos duomenimis, avarijoje dalyvavo 3 automobiliai – BMW X6, „Toyota“ ir „Mercedes“, tačiau liudininkai pasakojo, jog apdaužytos buvo 5 transporto priemonės.
Kitų stovėjusių automobilių savininkai į policiją veikiausiai iki šiol nesikreipė, draudimo įmonėms apie patirtą žalą nepranešė, todėl jų dalyvavimas avarijoje formaliai vis dar nėra užfiksuotas.
Pavyzdžiui, nuotraukose matyti, kad yra apgadintas „Audi“, stovėjusio prie „Toyota“, priekis.
Pirminiais duomenimis, visi vairuotojai buvo blaivūs. Per avariją žmonės nenukentėjo.
