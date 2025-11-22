Lietuvos dienaNelaimės

Nemenka avarija sostinėje: vengdamas susidūrimo, BMW X6 vairuotojas rėžėsi į kitus automobilius

2025 m. lapkričio 22 d. 17:04
Sostinėje penktadienį, prieš vidurnaktį įvyko nemenka avarija – visureigio BMW X6 vairuotojas rėžėsi į lengvuosius automobilius, stovėjusius prie daugiabučio.
Daugiau nuotraukų (5)
Liudininkai pranešė, jog buvo sudaužyti 5 automobiliai.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas naujienų portalą Lrytas informavo, jog avarija įvyko Taikos gatvėje, prie 12 numeriu pažymėto daugiabučio.
Pasak BMW X6 vairuotojo, mėgindamas išvengti susidūrimo su staiga atvažiuojančiu „Volkswagen“, jis buvo priverstas sukti vairą į šoną.
Išvengęs susidūrimo su viena kliūtimi, vairuotojas daugiabučių kvartale trenkėsi važiuojantį „Mercedes“ ir aikštelėje stovėjusį „Toyota“.
Policijos duomenimis, avarijoje dalyvavo 3 automobiliai – BMW X6, „Toyota“ ir „Mercedes“, tačiau liudininkai pasakojo, jog apdaužytos buvo 5 transporto priemonės.
Kitų stovėjusių automobilių savininkai į policiją veikiausiai iki šiol nesikreipė, draudimo įmonėms apie patirtą žalą nepranešė, todėl jų dalyvavimas avarijoje formaliai vis dar nėra užfiksuotas.
Pavyzdžiui, nuotraukose matyti, kad yra apgadintas „Audi“, stovėjusio prie „Toyota“, priekis.
Pirminiais duomenimis, visi vairuotojai buvo blaivūs. Per avariją žmonės nenukentėjo. 
VilniusBMW avarijaapgadino automobilius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.