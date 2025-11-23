Marijampolėje – skaudi Audi“ ir „Toyota“ avarija: 18-metė „pylėsi“ į 19-metės vairuojamą automobilį

Policija informavo, jog šeštadienį, apie 19 val. 50 min. Marijampolėje, Pramonės g., 18 metų mergina, vairuodama automobilį „Audi“, išvažiuodama iš šalutinės gatvės nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „Toyota“, kurį vairavo 19-metė, ir su juo sudūrė.
Po eismo įvykio į Marijampolės ligoninės Priėmimo skyrių pristatyta automobilio „Toyota“ vairuotoja ir kartu su ja šiuo automobiliu vykusi bendraamžė. Padėtas ikiteisminis tyrimas dėl avarijos, kurios metu buvo sužeisti du žmonės.
Pirminiais duomenimis, vairuotojos buvo blaivios.
Marijampolėavarijamerginos
