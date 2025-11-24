Orai
2025 m. lapkričio 24 d. 08:34
Kaune rastas vyro kūnas – spėjama, kad žmogus užsimušė nukritęs nuo laiptų
2025 m. lapkričio 24 d. 08:34
Kaune sekmadienį rastas vyro, kuris, manoma, nukrito nuo laiptų, kūnas, pranešė policija.
Anot Policijos departamento, apie 9.40 val. Gervuogių take, savo namuose, rastas mirusio vyro (gim. 1977 m.) kūnas.
Įtariama, kad vyras pats nukrito nuo laiptų ir mirtinai susižalojo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kaunas
kūnas
Policija
