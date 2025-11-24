Kėdainių rajone sunkiai protu suvokiamas vyro poelgis ant kojų sukėlė gelbėtojus 

Dėl kokių priežasčių jis taip pasielgė, nepranešama. Bendrojo pagalbos centro duomenimis, 02.39 val. skambutis gautas iš Šėtos seniūnijos Pagirių miestelio Mechanizatorių gatvėje gyvenančios moters. Ji pranešė, kad jos 47 metų vyras apsišlakstė benzinu ir pasidegė.
Pranešimą pateikusi moteris pasakojo, kad jos sutuoktinis buvo neblaivus. Moteris spėjo greitai sureaguoti – ji vandeniu užgesino liepsnas, tačiau vyras patyrė rankų, kaklo ir galvos srities nudegimus.
„Ji buvo sujungta su Greitosios medicinos pagalbos tarnybos dispečere, kuri patarė, ką daryti iki medikų atvykimo. Pranešimai taip pat perduoti priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms ir policijai“, – sakė Bendrojo pagalbos centro atstovė viešiesiems ryšiamsVilma Juozevičiūtė.
Ugniagesiai gelbėtojai į įvykio vietą nevyko, nes, pranešėjos teigimu, daugiau niekas nedegė, o smilkstantį kilimėlį ji išnešė į lauką.
Apie įvykį informuotas gaisrus tiriantis pareigūnas. Įvykis tiriamas.
