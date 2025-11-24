Lietuvos dienaNelaimės

Skuodo rajone kilus gaisrui, apdegė moteris

2025 m. lapkričio 24 d. 10:43
Skuodo rajone sekmadienį užsiliepsnojus gyvenamajame namui, apdegė moteris, informavo ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 12.56 val. pranešta, kad Notėnų seniūnijoje. Šliktinės kaime, Bartuvos gatvėje, kilo gaisras gyvenamajame name.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, namas degė atvira liepsna, gyventojai iš namo buvo išėję.
Gaisro metu namas ir verandos sudegė kartu su viduje buvusiais buities apyvokos daiktais, sukrito stogas ir perdengimas.
Gaisras užgesintas 14.42 val. Paaiškėjo, kad gaisro metu apdegė moteris. Ji po medikų apžiūros vykti į gydymo įstaigą atsisakė.
Dūmų detektoriai name buvo įrengti, tačiau nesuveikė.
 
