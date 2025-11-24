Lietuvos dienaNelaimės

Slidžiame Anykščių r. kelyje apsivertė mokyklinis autobusiukas, kuriuo iš mokyklos važiavo 5 vaikai

2025 m. lapkričio 24 d. 17:03
Anykščių rajone pirmadienio pavakare apsivertė mokyklinis autobusiukas, kuriuo iš mokyklos važiavo penki vaikai. Pirminiais duomenimis, avarija įvyko dėl slidaus kelio.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie nelaimę Kurklių seniūnijoje, Paulinavos kaime, lapkričio 24 d. gautas apie 15 val. 18 min. Buvo pranešta, kad dėl slidžios kelio dangos apsivertė nesuvaldytas mokyklinis autobusiukas. 
Pasak pranešimo, autobusiuku iš mokyklos buvo vežami penki vaikai.
Po šio pranešimo ant kojų kojų buvo sukeltos visos Anykščių rajono operatyvinės tarnybos – į nelaimės vietą nuskubėjo ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai, policijos pareigūnai.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad prispaustų žmonių nėra, vaduoti nieko nereikia.
„Incidentas baigėsi labai laimingai. Nei vienas vaikas nebuvo sužeistas. Visi sveiki“, - Lrytas informavo ugniagesiai.
Vaikus namo išvežė atvykęs kitas autobusiukas.
Įvykis tiriamas.
