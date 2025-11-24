Vilniaus policija ieško tragiškos nelaimės liudininkų: jei matėte šią avariją, pakalbėkite su pareigūnais

Kaip rašoma Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime, Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Š.m. lapkričio 21 d. apie 21 val. 02 min. Vilniuje, reguliuojamojoje Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje, susidūrė greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilis „VW Crafter“ su automobiliu „Audi A3“. Nuo eismo įvykio metų patirtų sužalojimų žuvo žmogus.
Kaip jau skelbė Lrytas, infarktą patyrusią moterį (gimusi 1959 m.) į ligoninę vežęs greitosios pagalbos automobilis susidūrė su moters (gimusi 2001 m.) vairuojamu „Audi A3“.
Po smūgio greitosios pagalbos automobilis apvirto ant šono, buvo nulaužti kelio ženklai, sankryžoje išsijungė šviesoforai.
Į avarijos vietą atskubėjo visos sostinės operatyvinės tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Pasak ugniagesių, žmonės prispausti nebuvo, todėl vaduoti nieko nereikėjo.
Tuo tarpu atskubėję greitosios pagalbos medikai į ligoninę iš avarijos vietos išvežė GMP automobiliu važiavusią medikę (gimusi 1971 m.) ir vežtą ligonę. Greitosios pagalbos vairuotojas (gim. 1990 m.) nenukentėjo.
Vėliau Policijos departamentas pranešė, kad dėl eismo įvykio metu patirtų traumų ligoninėje apie 22 val. 27 min. mirė apvirtusiame greitosios pagalbos automobilyje vežta ligonė.
Eismas judrioje sankryžoje buvo dalinai paralyžiuotas, jį kurį laiką laiką reguliavo policijos pareigūnai.
Įvykį mačiusių liudytojų bei žmonių, kurie pravažiuodami užfiksavo eismo įvykio aplinkybes vaizdo registratoriais, policija prašo išsaugoti vaizdo įrašus ir kuo skubiau susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Ivona Sobolevskiene, tel. Nr. +370 700 56 123, el. p. ivona.sobolevskiene@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
paieškaavarijaliudininkai
Rodyti daugiau žymių