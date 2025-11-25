Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus rajone susidūrė trys automobiliai – sužalotas žmogus perduotas medikams

2025 m. lapkričio 25 d. 18:55
Lrytas.lt
Antradienį vakare per Vilniaus rajone įvykusią avariją buvo sužalotas žmogus.
Apie Nemėžio seniūnijoje, Didžiasalio kaime, susidūrusius tris automobilius pagalbos tarnyboms buvo pranešta 16 val. 57 min.
Gavę eCall singnalą į įvykio vietą išvyko ugniagesiai. Prispaustų žmonių susidūrusiuose automobiliuose nebuvo.
Ugniagesiai uždėjo kaklo įtvarą vienam sužalotam žmogui ir padėjo jį įkelti į greitosios pagalbos automobilį. Nukentėjusysis buvo išvežtas į ligoninę.
Eismo įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
Dėl avarijos buvo sutrikdytas eismas šioje kelio atkarpoje.
