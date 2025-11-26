Baisus radinys Šalčininkų r.: pas vietos gyventojus atvykę greitosios medikai rado jau šaltus kūnus

Pranešimą apie baisų radinį Šalčininkų rajone Vilniaus apskrities policija lapkričio 26 d. gavo apie 13 val. 32 min. Greitosios pagalbos medikai informavo, kad Turgelių miestelyje, Naujajame sk., atvykę pas vietos gyventojus, namo viduje rado du mirusius žmones.
Pasak pranešimo, moteris (gimusi 1954 m.) sėdėjo kambaryje ant lovos, maždaug 70 metų vyras gulėjo ant grindų kitame kambaryje. Abu kūnai buvo jau šalti.
Smurto žymių ant kūnų neaptikta. Žmonių mirties priežastis kol kas nežinoma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
mirė vyrasmirė moterisŠalčininkų rajonas
Rodyti daugiau žymių