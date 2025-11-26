Iškritęs sniegas apsunkino eismą Kaune: į avariją pateko autobusas

„Prie „Žėručio“, iškritus sniegui“, – 18.17 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje nurodė nuotraukomis pasidalijęs kaunietis.
Jose matomas prie perėjos atidarytomis durimis stovintis viešojo transporto autobusas bei stipriai įlenktas lengvasis automobilis.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, pranešimas apie įvykį gautas 18.14 val.
„Susidūrė „Toyota“ markės automobilis ir „MAN“ autobusas, pastarojo vairuotojas skundžiasi, jog svaigsta galva“, – komentavo Kauno policijos atstovas.
„Kas vyksta Kaune“ primena, jog viešojo transporto eismo sutrikimai šiandien fiksuoti ir miesto centre – E. Ožeškienės gatvėje. Tiesa, apie įvykį pranešusi kaunietė nurodė, jog avarijos nematyti, tad troleibusai netoli stotelės greičiausiai išsirikiavo dėl gedimo.