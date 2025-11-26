Nerimas dėl dingusios 28 metų kaunietės: telefonas išjungtas, šukuojami miškai Prienų rajone, Marijampolės apylinkės

Šeimos nariai ir bendradarbiai apie merginos dingimą pranešė policijai, tačiau iki šiol jos surasti nepavyksta.
Policijos duomenimis, paskutinį kartą D. Kazlauskaitės buvimo vieta, sprendžiant iš koordinačių, buvo užfiksuota pirmadienį, apie 14 val. 50 min, Skriaudžių kaimo apylinkėse (Prienų r.). Netoliese iš vienos pusės yra Kazlų Rūda, iš kitos – Veiverių miestelis, o Garliavą nuo Skriaudžių skiria apie 20 kilometrų.
Pasak D. Kazlauskaitės sesers Robertos, ties Skriaudžiais Deimantė buvo pastebėta su savo automobiliu „Ford Fiesta“. Mašina yra tamsios spalvos.
Dingusios merginos telefonas yra išjungtas.
„Daugiau joks radaras jos nebefiksavo – nei važiuojant toliau, nei grįžtant atgal.
Manome, kad šiose apylinkėse ji ir galėtų būti. Visi dabar šukuojame miškus“, – portalą Lrytas informavo sunerimusi sesuo.
D. Kazlauskaitė gyvena Kaune, tačiau dažnai lankosi ir Marijampolėje, kur yra įsikūrę jos tėvai.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunukacijos poskyrio viršininkė Ieva Petrulevičienė pranešė portalui Lrytas, jog šiuo metu dėl D. Kazlauskaitės dingimo yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, paskelbta jos paieška.
Marijampolės apskrities VPK pareigūnai savo prižiūrimoje teritorijoje jau pirmadienio popietę ir vakare ėmė ieškoti merginos – buvo patikrintos automobilių aikštelės ir kitos galimos D. Kazlauskaitės buvimo vietos, bet paieškos nebuvo sėkmingos.
Žmonių, kurie turi informacijos apie D. Kazlauskaitę, jos buvimo vietą, prašoma kuo skubiau pranešti apie tai telefonu 112.
Papildyta 16 val. 35 min.:
Šiek tiek po 16 valandos D. Kazlauskaitės sesuo pranešė naujausias žinias: paskutinis dingusiosios telefono signalas užfiksuotas ties Kūlingės kaimu (Marijampolės savivaldybės teritorija), kurį nuo Igliaukos miestelio skiria maždaug 2 kilometrai. Atstumas nuo Kūlingės iki Skriaudžių – apie 37 kilometrai.
„Manoma kad važiavo link, Igliaukos kur gyvena jos giminaičiai“, – informavo Roberta.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vadovė I. Petrulevičienė apie 16 val. 30 min. portalui Lrytas pranešė, jog kol kas jokių naujų žinių apie merginą nėra, jos paieškos tęsiamos.
dingo merginaGarliavaPrienų rajonas
