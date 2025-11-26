Vilniaus policija prašo skubios visuomenės pagalbos – dingo nepilnametis

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios nepilnamečio Albert Krušinsko-Gubarevo (gim. 2008 m.).
Šių metų rugsėjo 29 d. nepilnametis išėjo iš globos namų Vilniuje ir į juos negrįžo. Nepilnamečio buvimo vieta nėra žinoma.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, pareigūnai prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvinu Juknevičiumi, tel. +370 670 29 580, el. p. edvinas.juknevicius@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.