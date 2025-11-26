Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus policija prašo skubios visuomenės pagalbos – dingo nepilnametis

2025 m. lapkričio 26 d. 09:43
Vilniaus apskrities VPK
Vilniaus policijos pareigūnai kreipiasi į visuomenę ir prašo skubios pagalbos ieškant dingusio nepilnamečio. Nepilnametis dingo dar rugsėjo pabaigoje.
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios nepilnamečio Albert Krušinsko-Gubarevo (gim. 2008 m.).
Šių metų rugsėjo 29 d. nepilnametis išėjo iš globos namų Vilniuje ir į juos negrįžo. Nepilnamečio buvimo vieta nėra žinoma.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, pareigūnai prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvinu Juknevičiumi, tel. +370 670 29 580, el. p. edvinas.juknevicius@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
