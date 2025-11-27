Gargžduose kilo gaisras penktajame aukšte esančiame bute – jame buvusi moteris iššoko pro langą

Apie gaisrą S.Dariaus ir S.Girėno gatvės namo penktajame aukšte esančiame bute pagalbos tarnyboms buvo pranešta 14 val. 19 min.
Pranešėjas nurodė, kad degančiame bute likusi moteris pro langą šaukiasi pagalbos.
Atvykus ugniagesiams, moteris jau buvo patekusi į medikų rankas. Gelbėdamasi nuo ugnies, ji iššoko pro langą.
Greitoji pagalba susižalojusią moterį nuvežė į ligoninę.
Kiti namo gyventojai dar iki atvykstant ugniagesiams evakavosi patys.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos trys autocisternos ir automobilinės kopėčios.
Butas degė atvira liepsna.
Jau 14 val. 46 min. gaisras buvo užgesintas. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai.
Kaimynų teigimu, šiame bute gyvenusi moteris buvo žinoma, kaip kaupikė. Į butą ji nešdavosi ir jame laikydavo įvairius gatvėje rastus daiktus.
