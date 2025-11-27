Lietuvos dienaNelaimės

Gargžduose kilo gaisras penktajame aukšte esančiame bute – jame buvusi moteris iššoko pro langą

2025 m. lapkričio 27 d. 15:05
Lrytas.lt
Papildyta
Ketvirtadienio popietę kilo gaisras Gargžduose esančiame daugiabučiame name.
Daugiau nuotraukų (2)
Apie gaisrą S.Dariaus ir S.Girėno gatvės namo penktajame aukšte esančiame bute pagalbos tarnyboms buvo pranešta 14 val. 19 min.
Pranešėjas nurodė, kad degančiame bute likusi moteris pro langą šaukiasi pagalbos.
Atvykus ugniagesiams, moteris jau buvo patekusi į medikų rankas. Gelbėdamasi nuo ugnies, ji iššoko pro langą. 
Greitoji pagalba susižalojusią moterį nuvežė į ligoninę. 
Kiti namo gyventojai dar iki atvykstant ugniagesiams evakavosi patys. 
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos trys autocisternos ir automobilinės kopėčios.
Butas degė atvira liepsna.
Jau 14 val. 46 min. gaisras buvo užgesintas. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai. 
Kaimynų teigimu, šiame bute gyvenusi moteris buvo žinoma, kaip kaupikė. Į butą ji nešdavosi ir jame laikydavo įvairius gatvėje rastus daiktus.  
 
GaisrasugniagesiaiGargždai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.