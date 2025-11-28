Lietuvos dienaNelaimės

Kupiškio rajone į griovį nuvažiavo slidžiame kelyje nesuvaldytas policijos automobilis

2025 m. lapkričio 28 d. 08:07
Dėl slidaus kelio Kupiškio rajone į griovį nuvažiavo policijos mašina, ja vykusi policininkė ir 15-metis policijos rėmėjas nenukentėjo.
Kaip skelbia Policijos departamentas, avarija įvyko ketvirtadienio rytą, apie 7 val., Miliūnų kaime, kelyje Drūlėnai-Palėvenėlė-Alizava.
Policijos tarnybinis automobilis „Seat Leon“, vairuojamas tarnybos metu uniformuotos blaivios Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnės, esant slidžiai kelio dangai, nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį. Kartu vyko jaunasis policijos rėmėjas.
Eismo įvykio metu pareigūnė ir rėmėjas nenukentėjo, apgadintas automobilis.
