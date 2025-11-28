Lietuvos dienaNelaimės

Tragiška nelaimė Vilkaviškio rajone: krentančio medžio šaka mirtinai sužalojo vyrą

2025 m. lapkričio 28 d. 07:17
Ingrida Steniulienė
Vilkaviškio rajono miške žuvo vyras, jį sužalojo krentančio medžio šaka.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip informavo Policijos departamentas, nelaimė įvyko ketvirtadienį apie 13.10 val. Daukšaičių kaime, miške.
Pjaunant medį, krentančio medžio šaka kliudė ir mirtinai sužalojo vyrą (gim. 1962 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimo.
Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.
Vilkaviškio rajonasMedisMirtis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.