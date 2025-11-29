Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdoje į ligoninę pateko alkoholiu apsinuodijęs trylikametis berniukas

2025 m. lapkričio 29 d. 08:34
Naktį į šeštadienį Klaipėdoje į ligoninę pateko alkoholiu apsinuodijęs trylikametis berniukas.
Nepilnametis į ligoninę buvo atvežtas 0 val. 43 min.
Vaikas buvo apsinuodijęs alkoholiu. Suteikus pagalbą jis paliktas gydytis ligoninėje.
Įvykio aplinkybes nustatinėja policijos pareigūnai.
