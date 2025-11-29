Lietuvos dienaNelaimės

Tragiška nelaimė Kaune: stotyje mirė vyras

2025 m. lapkričio 29 d. 16:29
Šeštadienį su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekęs skaitytojas informavo apie tragišką nelaimę – Kauno autobusų stotyje mirė vyras.
„Dabar konstatuota apie 30–40 metų vyro mirtis autobusų stoties tualete“, – 15 val. pranešė skaitytojas.
Kauniečio teigimu, įtariamas narkotinių medžiagų perdozavimas.
Naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis informaciją patvirtino.
„14.31 val. gautas pranešimas, jog autobusų stotyje aptiktas vyras be sąmonės. Kiek vėliau konstatuota apie 40 metų amžiaus vyro mirtis“, – portalui komnentavo pareigūnas.
Informacijos dėl mirties priežasties Kauno policijos atstovas negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti. „Vyks ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – nurodė jis.
