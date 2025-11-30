Lietuvos dienaNelaimės

Gaisras Aleksote: Kauno ugniagesiai skubėjo į ligoninę

2025 m. lapkričio 30 d. 11:03
Šeštadienio rytą ugniagesiai skubėjo į Aleksotą – pranešta apie gaisrą ligoninės patalpose.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, pranešimas apie gaisrą S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje gautas šeštadienį, 08.17 val.
Budinti gydytoja pranešė, kad gaisras kilo ligoninės trečiame aukšte, patalpa uždūminta, tačiau kas dega – neaišku.
Atvykus ugniagesiams, trečio aukšto patalpos buvo nestipriai uždūmintos, rūkomojoje patalpoje, ventiliacijos angoje, degė šiukšlės.
Gelbėtojams išardžius 2 kv.m sienos apdailos ir pasiekus ventiliacijos angą užgesintos viduje degusios šiukšlės.
Gaisro metu sudegė šiukšlės, teko išvedinti patalpas. Pacientai nebuvo evakuoti.
GaisrasLigoninėKaunas
