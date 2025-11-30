Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdos rajone, namo rūsyje, rastas vyro kūnas

2025 m. lapkričio 30 d. 09:17
Lrytas.lt
Šeštadienį policija gavo pranešimą apie Klaipėdos rajone rastą vyro kūną.
Mirusio vyro (gim. 1952 m.) kūnas 12 val. 45 min. buvo rastas Drevernos kaimo namo rūsyje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
