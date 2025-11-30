Orai
2025 m. lapkričio 30 d. 09:17
Klaipėdos rajone, namo rūsyje, rastas vyro kūnas
2025 m. lapkričio 30 d. 09:17
Lrytas.lt
Šeštadienį policija gavo pranešimą apie Klaipėdos rajone rastą vyro kūną.
Mirusio vyro (gim. 1952 m.) kūnas 12 val. 45 min. buvo rastas Drevernos kaimo namo rūsyje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Klaipėda
Policija
ikiteisminis tyrimas
Rodyti daugiau žymių