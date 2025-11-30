Vilniuje automobilis partrenkė vairuotojų blaivumą tikrinusį policininką 

Nelaimė Pelesos-Tyzenhauzų gatvių sankryžoje vykdytą vairuotojų blaivumo kontrolę nutiko 13 val. 8 min.
Automobilio „Audi A6 Allroad Quattro“ vairuotojas (gim. 1989 m.), prieš pradėdamas važiuoti neįsitikino, kad tai daryti yra saugu, ir partrenkė eismo kontrolės funkcijas vykdžiusį Vilniaus apskr. VPK pareigūną (gim. 1978 m.).
Pareigūnas, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo pradėta administracinė teisena.
Vilniuspolicininkasblaivumas
