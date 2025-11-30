Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje automobilis partrenkė vairuotojų blaivumą tikrinusį policininką 

2025 m. lapkričio 30 d. 08:11
Lrytas.lt
Penktadienio popietę Vilniuje nukentėjo vairuotojų blaivumą tikrinęs pareigūnas.
Nelaimė Pelesos-Tyzenhauzų gatvių sankryžoje vykdytą vairuotojų blaivumo kontrolę nutiko 13 val. 8 min.
Automobilio „Audi A6 Allroad Quattro“ vairuotojas (gim. 1989 m.), prieš pradėdamas važiuoti neįsitikino, kad tai daryti yra saugu, ir partrenkė eismo kontrolės funkcijas vykdžiusį Vilniaus apskr. VPK pareigūną (gim. 1978 m.).
Pareigūnas, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo pradėta administracinė teisena.
Vilniuspolicininkasblaivumas
