Portalo Lrytas duomenimis, išvykus tarnyboms, tėvai su trimis nepilnamečiais vaikais namuose nenakvojo – jie visi sugrįžo į savo valdą Aleksoto seniūnijoje, Lakūnų plente tiktai pirmadienį, prieš vidurdienį.
Tačiau į vidų žmonės eiti bijojo – laukė, kol ugniagesiai pakartotinai specialia įranga patikrins, ar būste dar tvyro sveikatai pavojinga dujų koncentracija.
Smarkiai išgąsdinęs šeimą incidentas kilo sekmadienio vakarą, apie 18 valandą – būdami namuose, jos nariai staiga pasijuto blogai, ėmė kosėti, pajuto ir kitus nemalonius simptomus. Tėvai su vaikais nedelsdami išėjo į lauką, paėmę ant rankų kūdikį, ir surinko pagalbos telefoną 112.
Medžiaga paralyžuoja nervus
Privatus, tvarkingas dviejų aukštų namas yra šildomas dujomis.
Atvykus policijai, medikams ir ugniagesiams gelbėtojams, pastarieji dujų detektoriumi patikrino jų koncentraciją. Gyvenamojo pastato viduje buvo jaučiamas aitrus kvapas.
Pirminiais duomenimis, po būstą buvo pasklidusios ne šildymui skirtos dujos.
Ugniagesių suvestinėse skelbiama, jog „cheminių medžiagų ir dujų detektorius identifikavo galimą nervus paralyžuojančių dujų koncentraciją“.
Pareigūnai įtarė, kad tai galėjo būti vadinamosios pipirinės dujos ar kita nervų sistemą veikianti, deginimo, skausmo, apsvaigimo pojūtį sukelianti cheminė medžiaga.
Tą patį vakarą buvo iškviesti ESO dujų avarinės tarnybos specialistai, tačiau, Lrytas duomenimis, šildymo sistemoje nuotėkio neaptikta – nei vamzdynuose, ne dujiniuose įrenginiuose.
Situacija – mįslinga
Dujomis galimai apsinuodijusios motina ir jos mažylė dukra buvo pristatytos į Kauno klinikas.
Kitų šeimos narių vežti į gydymo įstaigą neprireikė.
Ta patį vakarą mama su kūdikiu buvo išleistos į namus – atlikus tyrimus, pavojingų požymių nepatikta.
Tačiau šeima namuose nenakvojo, baimindamasi, kad įžengus į būstą, sveikatos būklės vėl nepablogėtų.
Manoma, kad dėl ūmaus sunegalavimo „kalta“ ne dujotiekio sistema, o kol kas nenustatytos, sveikatai pavojingos cheminės medžiagos, paslaptingu būdu atsiradusios namuose.
Nerimas dėl galimo piktavališkumo
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė naujienų portalą Lrytas informavo, jog policija baudžiamosios bylos kol kas nėra iškėlusi – laukiama duomenų iš kitų tarnybų.
Jei paaiškės, kad yra nusikalstamų veikų požymiai, bus pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės žiniasklaidai Džiugintos Vaitkevičienės, ugniagesiai ketina šiame name pakartotinai atlikti dujų koncentracijos patikrinimą.
Prieš tai namo patalpos turėtų būti gerai išvėdintos.
Kol kas neaišku, ar šeimos nariai tapo smurto, piktavalių asmenų terorizavimo aukomis, galbūt anksčiau buvo susilaukusi grasinimų.
Pirminiais duomenimis, policijai ši šeimyna nebuvo žinoma.
Kaunasapsinuodijimasdaugiavaikė šeima
