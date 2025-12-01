Lietuvos dienaNelaimės

Ukmergės r. atvykęs tvarkyti motinos namų, sūnus ją rado negyvą – mirties priežastis neaiški

2025 m. gruodžio 1 d. 08:51
Ukmergės policijos pareigūnai aiškinasi aplinkybes, kuriomis mirė rajono gyventoja. Moters mirties priežastis kol kas neaiški, jos kūną aptiko namų tvarkyti atvykęs sūnus.
Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 30 d. apie 10 val. Ukmergės r., Pageležių kaime, savo namuose, rastas mirusios moters (gim. 1951 m.) kūnas.
Pirminiais duomenimis, pagalbos tarnybas iškvietė moters sūnus. Vėliau policijai jis sakė, kad su motina paskutinį kartą bendravo prieš kelias savaites. Sekmadienį vyriškis atvyko sutvarkyti jos namų.
Užėjęs į kambarį, vyras motiną rado pusiau iškritusią iš lovos. Atvykę greitosios pagalbos medikai konstatavo moters mirtį.
Pasak moters sūnaus, motina nesirgo, tačiau pavartodavo alkoholio. 
Smurto žymių ant kūno nerasta, mirties priežastis kol kas neaiški.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turėtų tiksliau pasakyti, dėl kokių priežasčių moteris mirė.
