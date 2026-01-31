Radviliškio rajone įlūžo ant ežero ledo važinėjęs traktorius – prireikė ugniagesių pagalbos

Apie tai savo feisbuko profilyje pranešė Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai.
Pranešimas apie nelaimę buvo gautas 16 val. 23 min. Pranešėjas nurodė, kad nuskendo traktorius, tačiau žmonės nenukentėjo.
Atvykus gelbėtojams, traktorius jau buvo paniręs po vandeniu. Narai gelbėtojai paniro ir apžiūrėjo traktorių. Jo viduje žmonių nerasta.
Sutemus traktoriaus ištraukimo darbai buvo sustabdyti.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai nustatė, kad traktorių vairavo blaivus vyras (gim. 1989 m.).
Jis policininkams sakė valęs sniegą nuo ežero ledo būsimam renginiui.
Pasak vyro, važiuojant traktorius staiga ėmė krypti.
Supratęs, kad traktorius įlūžo ir nyra po vandeniu, vairuotojas nedvejodamas iššoko lauk.
„Nevažinėkite ant ledo! Net vizualiai tvirtas ledas ne visada yra saugus – jo storis gali būti nevienodas.
Griežtai draudžiama važiuoti su transporto priemonėmis ant užšalusių vandens telkinių“, – perspėja Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Radviliškio rajonasledasįlūžo
