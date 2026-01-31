Vilniuje susidūrė trys automobiliai, viena moteris paguldyta į ligoninę

Apie 17 val. 34 min. reguliuojamoje Kauno ir Vytenio g. sankryžoje, automobilis „Toyota Auris“, vairuojamas vyro (gim. 1998 m.), sukdamas nepraleido ir susidūrė su tiesiai važiavusiu automobiliu „Audi Q5“, kurį vairavo vyras (gim. 1976 m.).
Po susidūrimo automobilis „Toyota Auris“ atšoko nuo automobilio „Audi Q5“ ir atsitrenkė į prie reguliuojamos sankryžos stovėjusį automobilį BMW X5, vairuojamą vyro (gim. 1984 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Toyota Auris“ keleivė (gim. 1987 m.), kuri paguldyta į ligoninę.
Dėl kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.