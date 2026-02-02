BPC: savaitgalį ir pirmadienį rasti sušalusių žmonių kūnai

Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos duomenimis, šeštadienį Trakų rajone, Rūdiškių seniūnijoje, Vištelionių kaime, ant keliuko, vedančio į namus, rastas mirusios moters kūnas be išorinių smurto žymių.
„Šiandien rasti dviejų vyrų kūnai lauke: Anykščių rajone, Anykščių seniūnijoje, Liudiškių kame ir Šalčininkų rajone, Akmenynės seniūnijoje, Slabados kaime. Pastarasis, manoma, pragulėjęs lauke jau porą dienų. Pradėti ikiteisminiai tyrimai šių žmonių mirties priežastims nustatyti“, – Eltai teigė BPC atstovė Vilma Juozevičiūtė.
Pasak jos, sulaukta nemažai skambučių dėl viešose vietose ant šaligatvių gulinėjančių girtų žmonių, kuriems socialinę pagalbą suteikė policija. Pavyzdžiui, Trakų policija į savarankiško gyvenimo namus pristatė tris miesto benamius, Kauno policija į nakvynės namus nuvežė gatvėje rastą neblaivų užsienio pilietį ir pan.
Medikų pagalbos sausio 31 d. reikėjo 13, vasario 1 d. – 19, o vasario 2 d. (iki 12 val.) – 5 žmonėms. Net keli nukentėję žmonės rasti nekūrenamuose namuose ir pašiūrėse.
„Didžioji dalis nukentėjusiųjų – vyrai, bet būta ir vaikų. Pavyzdžiui, vasario 1 d. pranešta apie Rokiškyje vamzdį laižiusią ir liežuvį prišalusią 10 metų mergaitę, Širvintų rajone rankas nušalo 14 metų paauglys. Pastebėtas didelis gyventojų susirūpinimas dėl lauke šąlančių naminių gyvūnų“, – teigė BPC atstovė.
„Gauta apie 20 pranešimų dėl neprižiūrimų šunų ir vienas – dėl katės. Daug pranešimų užregistruota dėl gulbių, bet, kiek jų pasitvirtino, nežinia. Kartais nutinka ir komiškų nesusipratimų. Pavyzdžiui, Mažeikiuose buvo pranešta apie prišalusią gulbę, bet į įvykio vietą nuvykę ugniagesiai gelbėtojai rado prišalusį baltos spalvos drabužį“, – akcentavo ji.
Priešgaisrinės apaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad šaltą savaitgalį gesino net ik gaisrus, bet padėjo šalčio aukoms.
Vilniuje Verkių seniūnijoje esančioje Gulbinų gatvėje ugniagesiai padėjo nunešti sušalusį – buvo gautas pranešimas, kad reikalinga pagalba greitajai pagalba nunešti stipriai sušalusį žmogų iki greitosios automobilio. Prie pašiūrės, kurioje buvo žmogus, medikams privažiuoti nepavyko.
Ugniagesiai padėjo medikams nunešti sušalusį vyrą iš pašiūrės į automobilį – nešta apie 2 kilometrus.
Klaipėdoje, Danės gatvėje, gyvūnų globos įstaigos „Nuaras“ darbuotojas pranešė, kad Danės upėje yra įšalusi gulbė, sužeistas sparnas. Atvykus, Danės upėje, maždaug už 3 metrų nuo kranto, buvo rasta įšalusi gulbė.
Gelbėjimo rogėmis ugniagesys priartėjo prie gulbės, kirviu išdaužė ledą ir išlaisvinto gulbę. Ji buvo perduota gyvūnų globos įstaigos darbuotojui.
ELTA primena, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį žemiausia oro temperatūra Lietuvoje buvo registruota Radviliškio rajone esančioje Šeduvoje. Čia šalo iki 34 laipsnių šalčio.
Antradienį dar laikysis šalti orai, paskui šaltis pamažu ims trauktis.
šaltisBendrasis pagalbos centras (BPC)ugniagesiai
Rodyti daugiau žymių