Pasvalio rajone name kilęs gaisras nusinešė dviejų žmonių gyvybę

2026 m. vasario 2 d. 09:09
Pasvalio rajone pirmadienį užsidegus namui, žuvo du žmonės.
Kaip Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, apie 3.13 val. gautas pranešimas, kad Joniškėlyje atvira liepsna dega medinis gyvenamasis namas.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, namas degė atvira liepsna.
„Gaisro metu nudegė ir įgriuvo namo stogas. Sudegė mansardoje įrengti kambariai. Juose buvo rasti dviejų žmonių stipriai apdegę kūnai“, – sakė E. Zdanevičienė.
Anot jos, gaisro gesinimui pasitelktos 6 automobilinės cisternos, įvykio vietoje dirbo 18 ugniagesių.
Gaisras užgesintas 6.31 val.
