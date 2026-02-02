Speigas pareikalavo aukų – savaitgalį gaisruose žuvo keturi žmonės

Šeštadienį, 15.11 val., Kaišiadorių rajone, Palomenės seniūnijoje, Eitekonių kaime, gaisras kilo gyvenamajame name.
Atvykus ugniagesiams, namo stogas degė atvira liepsna, namo viduje tvyrojo daug dūmų ir siautėjo liepsna. Ugniagesiai gaisro apimtame name rado ir į lauką išnešė moters kūną be gyvybės požymių, medikai konstatavo mirtį.
Gaisro metu sudegė namo stogas ir dalis perdangos, išdegė kitos namo patalpos, daiktai.
17.21 val., Varėnos rajone, Merkinės seniūnijoje, Burokaraisčio kaime, atvira liepsna degė gyvenamasis namas.
Ugniagesiai gaisro vietoje rado stipriai apdegusio žmogaus kūną. Gaisro metu sudegė namo stogas, perdanga, išdegė vidus.
Dar vienas tragiškai pasibaigęs gaisras įvyko pirmadienį, naktį. 03.13val. gautas pranešimas, kad Pasvalio rajone, Joniškėlyje, G. Petkevičaitės-Bitės gatvėje, dega gyvenamasis namas su mansarda.
Atvykus ugniagesiams, namas degė atvira liepsna. Mansardoje įrengtuose kambariuose rasti stipriai apdegę dviejų žmonių kūnai. Gaisro metu sudegė ir įgriuvo namo stogas, išdegė mansardoje esantys kambariai, sudegė namų apyvokos daiktai.
Penktadienį, 15.24 val., Vilniuje, Telšių gatvėje, gaisras kilo sporto komplekse. Atvykus ugniagesiams, iš metalinio dviejų aukštų sporto komplekso rūko dūmai, kaukė priešgaisrinė signalizacija.
Gaisro metu išdegė antrajame aukšte įrengta pirtis, persirengimo kambarys, trūko du šio kambario langai, išdegė tualetas, aprūko antrojo aukšto patalpos.
Šeštadienį, 00.11 val., Trakų rajone, Trakų seniūnijoje, Peleniškių kaime, degė ūkinis pastatas. Gaisro metu sudegė pusė pastato, patalpoje laikomos vištos, apie 4 kub. m šieno, kitoje patalpoje apdegė briketai ir malkos.
02.44 val. Nidoje, Purvynės gatvėje, gaisras kilo daugiabutyje: ant stogo degė kondicionierius ir vėdinimo sistema. Dalis gyventojų iš patalpų išėjo patys, dalį palydėjo policijos pareigūnai.
Gaisro metu iš dalies išgriautos ir išdegė buto lubos svetainėje, aprūko ir apdegė mansardinis aukštas, aprūko dvi vonios patalpos, nuardyta 100 kv. m stogo dangos, apdegė kito buto stoglangis ir balkiai, nuardyta apie 3 kv. m. medinių konstrukcijų.
Sekmadienį, 19.54 val., Prienų rajone, Veiverių seniūnijoje, Papilvio kaime, degė gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, kilusį gaisrą milteliniu gesintuvu jau buvo užgesinęs pats gyventojas.
Gyventojas, prisikvėpavęs dūmų, išvestas iš patalpų į lauką ir perduotas medikams. Name buvo ir veikė autonominis dūmų detektorius.
22.55 val., Pakruojo rajone, Pakruojo seniūnijoje, Pakruojo kaime, atvira liepsna degė ūkinis pastatas.
Ugniagesiai išgelbėjo prie pastato priblokuotą medinę daržinę ir malkinę, apie 20 vištų, 3 motorolerius, išnešė dujų balioną. Gaisre nugaišo šuo.
Penktadienį, 11.10 val., gautas pranešimas, kad Vilniuje, P. Vileišio gatvėje, vidiniame kieme, metalinėje tvoroje įstrigo stirna.
Ugniagesiai gelbėtojai parankinėmis priemonėmis nupjovė metalinį strypą ir išlaisvino gyvūną.
12.04 val. gautas pranešimas, kad Telšių rajone, Degaičių seniūnijoje, Degaičių kaime, įvyko eismo įvykis, yra prispaustas žmogus.
Atvykus ugniagesiams, buvo susidūrę automobiliai „Opel Vectra“ ir „Audi A4“, prispaustų žmonių ar automobilių degimo požymių nebuvo. Ugniagesiai gelbėtojai iš automobilio „Audi A4“ iškėlė moterį, kuri perduota medikams ir išvežta į gydymo įstaigą.
Šeštadienį, 08.43 val., Kauno rajone, Raudondvario seniūnijoje, Biliūnų kaime, ugniagesių pagalbos reikėjo ieškant po ledu galimai nuskendusio žmogaus. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, išpjovė ledą ir iškėlė skenduolį.
10.33 val. Radviliškio rajone, Šeduvoje, Kurklių kaime, ugniagesiai gelbėtojai traukė Erimaičių tvenkinyje nuskendusį traktorių. Ugniagesys gelbėtojas naras su narų įranga panėrė po vandeniu ir prikabino lyną prie nuskendusio traktoriaus.
16.45 val. Vilniuje, Gulbinų gatvėje, ugniagesių pagalbos reikėjo medikams, kurie negalėjo privažiuoti prie palapinėje stipriai sušalusio žmogaus.
Ugniagesiai padėjo medikams nunešti sušalusį žmogų iš pašiūrės į medikų automobilį. Jie žmogų nešė 2 kilometrus.
18.55 val., Palangoje, Putinų take, ugniagesiai gelbėtojai vadavo į ventiliacijos šachtą įkritusį katiną. Išlaisvintas katinas buvo paleistas į laisvę.
Sekmadienį, 02.17 val., gautas pranešimas, kad Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte, nuo tilto į vandenį nušoko žmogus. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, Nemuno kanale, 5 m atstumu nuo kranto, vandenyje buvo žmogus.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, žmogų iš vandens ištraukė, jis perduotas medikams.
11.41 val. Prienų rajone, Balbieriškio seniūnijoje, Balbieriškio miestelyje, Nemuno ir Vilniaus gatvių sankirtoje, susidūrus automobiliams „VW Tiquan“ ir „Toyota Avensis“ ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, atidarė automobilio „Toyota“ dureles ir padėjo iš jo išlipti keleivei, kuri perduota medikams.
15.17 val., Klaipėdoje, Danės gatvėje, Danės upėje, ugniagesių pagalbos reikėjo gulbei, kuri buvo įšalusi upėje ir sužeistu sparnu.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai įšalusią gulbę rado maždaug 3 m nuo kranto. Ugniagesys gelbėtojas, rogėmis pasiekęs gulbę ir kirviu išdaužęs ledą, išlaisvino paukštį iš ledo gniaužtų ir perdavė gyvūnų globos įstaigos darbuotojui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)
