Sprogus dujų balionui ir įsiplieskus gaisrui Vilniuje apdegė vyras

Pranešimas apie rimtą incidentą Vilniuje vasario 2 d. buvo gautas apie 9 val. 43 min. Ugniagesiams buvo pranešta, kad Gerviškių g. esančiame vieno aukšto mūriniame daugiabutyje (name įrengti 6 butai) sprogo dujų balionas ir kilo gaisras.
Atskubėjus ugniagesiams viename iš butų, kambaryje, buvo sprogęs dujų balionas, ugnies pliūpsnis sukėlė gaisrą ir apdegino greta buvusį vyrą.
Greitosios pagalbos medikai nukentėjusį vyriškį apžiūrėjo, pagalbą jamsuteikė vietoje ir į ligoninę nevežė.
Tuo tarpu ugniagesiai praneša, kad per incidentą išdegė apie 20 kvadratinių metrų lubų apšiltinimo medžiagos, išsilydė elektros instaliacija, gretimame bute irgi apdegė lubų apšiltinimo medžiaga.
Kelios valandos prieš šį įvykį, apie 2 val. 40 min. Vilniaus ugniagesiams buvo pranešta apie gaisrą Balandžių g. Pasak pranešimo, dega medinis gyvenamasis namas, žmonės iš jo išėjo.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad gaisras kilęs vieno aukšto su mansarda name. Pirmas aukštas, pirminiais duomenimis, negyvenamas, tuo tarpu mansardoje žmonės gyveno.
Per incidentą ugnis nusiaubė du kambarius, nudegė apie 100 kvadratinių metrų stogo.
Kilus gaisrui, bute buvusi moteris pati išėjo į lauką, bet ji apdegė. Greitosios pagalbos medikai moterį išvežė į ligoninę.
Gaisras užgesintas apie 4 val. 54 min.
