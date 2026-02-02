Orai
2026 m. vasario 2 d. 08:11
Vilniuje miške rastas vyro kūnas
2026 m. vasario 2 d. 08:11
Vilniuje miške sekmadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10 val. Baltynės gatvėje, miške, rastas mirusio vyro (gim. 1997 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
