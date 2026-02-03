Ant nukasto lauko keliuko Šalčininkų r. rastas sustingęs vyro kūnas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 2 d. apie 9 val. 28 min. Šalčininkų r., Akmenynės seniūnijoje, Slabados kaime, rastas mirusio vyro (gim. 1968 m.) kūnas be išorinių smurto žymių.
Policiją į įvykio vietą iškvietė greitosios pagalbos medikai. Jie pranešė, kad gyvenamojo namo teritorijoje, ant nukasto lauko keliuko rado sušalusio vyro kūną. Kūnas jau buvo sustingęs.
Pasak medikų, išorinių smurto žymių ant kūno nematyti, vyriškio mirties priežastis neaiški.
Atvykę pareigūnai greitai nustatė mirusiojo tapatybę. Paaiškėjo, kad tai vietos gyventojas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
mirė vyrassušalimasŠalčininkų rajonas
Rodyti daugiau žymių