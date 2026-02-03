Lietuvos dienaNelaimės

Paryčiais Marijampolėje kilo didžiulis gaisras: įvykio vietoje – ir Vilkaviškio bei Kauno gelbėtojai

2026 m. vasario 3 d. 08:15
Lrytas.lt
Gausios ugniagesių pajėgos antradienį paryčiais skubėjo gesinti didžiulio gaisro Marijampolėje. Prieš 8 val. ryto liepsnos jau buvo suvaldytios, pavojaus gyventojams nebuvo. Įvykio vietoje dirbo ne tik Marijampolės, bet ir Vilkaviškio bei Kauno gelbėtojai.
Kaip pranešė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, vasario 3 d., kelios minutės iki 4 val., gautas pranešimas apie Marijampolėje, Vasaros gatvėje, atvira liepsna degantį pastatą.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos ugniagesių gelbėtojų pajėgos. Gaisrui kilus, pastate buvęs žmogus spėjo išeiti iš patalpų, daugiau žmonių viduje nebuvo.
Atsižvelgiant į gaisro mastą ir intensyvumą, prie Marijampolės ugniagesių gelbėtojų papildomai prisijungė pajėgos iš Kauno ir Vilkaviškio tarnybų. Įvykio vietoje dirbo šešios autocisternos, trys autokopėčios bei kita specialioji ugniagesių technika.
Gaisro plitimas sustabdytas po 7 val. ryto.
„Šiuo metu tęsiami galutiniai gaisro lokalizacijos darbai, įvykio vietoje budi ugniagesių gelbėtojų ir kitų specialiųjų tarnybų pajėgos. Dūmingumas aplinkinėje teritorijoje nėra didelis, o dėl vėjo krypties dūmai neplinta miesto link.
Pavojaus aplinkiniams gyventojams nėra. Situacija suvaldyta, kitas etapas – gaisro likvidacija, po jos – baigiamieji darbai“, - apie 7 val. 55 min. paskelbė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Gaisras Marijampolė ugniagesiai

