Kaune automobilis partrenkė jauną vaikiną

Apie eismo įvykį naujienų portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo skaitytojas.
„Sveiki, kas nutiko prie Birželio 23-iosios žiedo? Policija, greitoji su mirgalkėm lėkė ir ant gatvės žmogus (vaikas (?)) sėdi“, – apie 18.30 val. klausė skaitytojas.
„Kaip ten tas žmogelis, kur prie Birželio 23-osios žiedo partrenkė. Ar gyvas?“, – kiek po 20 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje teiravosi kitas susirūpinęs kaunietis.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūne, ši patvirtino, jog minimoje gatvėje buvo partrenktas žmogus.
„Pranešimas gautas 18.16 val., kad Birželio 23-osios g. 9 partrenktas pėsčiasis, apie 20-ies metų. Jis buvo praradęs sąmonę“, – nurodė pareigūnė.
Jos duomenimis, „Peugeot“ automobilis buvo vietoje, jį vairavo blaivus 1949-ais metais gimęs vyras.
„Gavome informaciją, kad patrenktas vaikinas patyrė nesunkius sužalojimus“, – pėsčiojo būklę komentavo pareigūnė.